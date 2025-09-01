Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про грози та шквали.

Де прогнозують негоду 1 – 2 вересня?

Київська та Чернівецька області

До кінця доби 1 вересня в Київській та Чернівецькій областях очікують небезпечні метеорологічні явища – грозу. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Вінницька область

До кінця доби 1 вересня очікують грозу – оголошено жовтий рівень небезпечності. Окрім того, в області місцями можливий град 6 – 19 міліметрів і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Полтавська область

Синоптики попередили про грози в області 1 вересня. Також можливі шквали 15 – 20 метрів за секунду, а подекуди навіть град. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Харківська область

У другій половині дня 1 вересня зі збереженням вночі 2 вересня прогнозують грозу. В області також можливі місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Кіровоградська область

До кінця доби 1 вересня у Кропивницькому та області очікують грозу та шквали 15 – 20 метрів за секунду, тож оголошено жовтий рівень небезпечності. Окрім того, 2 вересня на Кіровоградщині буде мінлива хмарність, уночі можливі невеликий короткочасний дощ, а місцями – гроза.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Сумська область

У регіональному гідрометцентрі зазначили, що погоду визначатиме поле зниженого тиску та атмосферний фронт. Тож 2 вересня хмарність буде мінлива. Уночі місцями прогнозують невеликий дощ і грозу, однак у Сумах – без опадів. Удень опадів не очікують і в області.

Херсонська область

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища протягом доби 2 вересня. По області та в Херсоні вночі та вранці очікують туман, видимість складатиме 200 – 500 метрів. Удень можлива гроза – оголошено жовтий рівень небезпечності.

Якою буде погода восени?