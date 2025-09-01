Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о грозах и шквалах.
Где прогнозируют непогоду 1 – 2 сентября?
- Киевская и Черновицкая области
До конца суток 1 сентября в Киевской и Черновицкой областях ожидают опасное метеорологическое явление – грозу. Объявлен желтый уровень опасности.
- Винницкая область
До конца суток 1 сентября ожидают грозу – объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, в области местами возможен град 6 – 19 миллиметров и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
- Полтавская область
Синоптики предупредили о грозах в области 1 сентября. Также возможны шквалы 15 – 20 метров в секунду, а местами даже град. Объявлен желтый уровень опасности.
- Харьковская область
Во второй половине дня 1 сентября с сохранением ночью 2 сентября прогнозируют грозу. В области также возможны местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
- Кировоградская область
До конца суток 1 сентября в Кропивницком и области ожидают грозу и шквалы 15 – 20 метров в секунду, поэтому объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, 2 сентября на Кировоградщине будет переменная облачность, ночью возможны небольшой кратковременный дождь, а местами – гроза.
Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
- Сумская область
В региональном гидрометцентре отметили, что погоду будет определять поле пониженного давления и атмосферный фронт. Поэтому 2 сентября облачность будет переменная. Ночью местами прогнозируют небольшой дождь и грозу, однако в Сумах – без осадков. Днем осадков не ожидают и в области.
- Херсонская область
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в течение суток 2 сентября. По области и в Херсоне ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 – 500 метров. Днем возможна гроза – объявлен желтый уровень опасности.
Какой будет погода осенью?
- Синоптики предупредили о снижении температуры после 10 сентября.
- Заморозки на почве в северных, восточных и западных областях возможны в третьей декаде сентября – из-за прихода холодного арктического воздуха.
- Снег возможен уже в сентябре – октябре, особенно на высокогорье Карпат.