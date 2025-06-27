Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры гидрометеорологии.

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Грозы в Украине

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Тернопольщине на 27 июня. По данным метеорологов, ожидают І уровень опасности – желтый.

В области в течение дня возможны грозы, местами град диаметром 6 – 19 миллиметров. Местами будут порывы западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Такую же погоду прогнозируют и для Тернополя.

Волынский областной центр по гидрометеорологии также предупредил о грозах в регионе на 27 июня.

Указывается, что в Луцке будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В области же ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами значительный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях и жителей Львовской области. Так, по территории региона 27 июня ожидаются грозы, утром и днем местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, град. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Грозы также в этот день прогнозируют и на Хмельницкой области. Синоптики указали, что ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный 7– 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду.

Днем 27 июня в Житомире ожидается гроза. В области днем также прогнозируют синоптики грозу, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Предупредили об опасных метеорологических явлениях синоптики и жителей Ровенской области. Днем в регионе ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду и град. Объявлен 1-й уровень опасности – желтый.

Днем 27 июня в Черновицкой области также ожидается гроза, значительный дождь, усиление ветра 15 – 20 метров в секунду, местами град.

