Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласні центри гідрометеорології.

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Грози в Україні

Синоптики попередили про погіршення погодних умов на Тернопільщині на 27 червня. За даними метеорологів, очікують І рівень небезпечності – жовтий.

В області протягом дня можливі грози, подекуди град діаметром 6 – 19 міліметрів. Місцями будуть пориви західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Таку ж погоду прогнозують і для Тернополя.

Волинський обласний центр з гідрометеорології також попередив про грози в регіоні на 27 червня.

Вказується, що в Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

В області ж вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, подекуди значний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень пориви від 15 до 20 метрів за секунду.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища і жителів Львівщини. Так, по території регіону 27 червня очікуються грози, вранці та вдень місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду, град. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Грози також цього дня прогнозують і на Хмельниччині. Синоптики вказали, що вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний 7– 12 метрів за секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вдень 27 червня в Житомирі очікується гроза. В області вдень також прогнозують синоптики грозу, в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Попередили про небезпечні метеорологічні явища синоптики і жителів Рівненщини. Вдень в регіоні очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду та град. Оголошено 1-й рівень небезпечності – жовтий.

Вдень 27 червня в Чернівецькій області також очікується гроза, значний дощ, посилення вітру 15 – 20 метрів за секунду, місцями град.

