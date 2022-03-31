Группа депутатов Госдумы посетили оккупированный Луганск, где агитировали местных на войну

Несколько депутатов российской Госдумы приехали в временно оккупированный Луганск и агитировали местных жителей воевать против Украины. Против них возбудили дело в СБУ.

Группа российских депутатов прибыла в Луганск, чтобы проводить пропагандистскую агитацию. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Российские депутаты цинично агитируют жителей оккупированного Луганска идти воевать против Украины. Местные вооруженные формирования должны воевать за квазиобразование, которое провозгласили на оккупированной территории Луганщины.

СБУ приступила к производству против этих российских депутатов. Правда, имен тех, кто отважился на эту агитацию, в СБУ пока не раскрывают. Известно, что возглавлял группу агитаторов член КПРФ Казбек Тайсаев.

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