Группа Ермака-Расмуссена наработает гарантии безопасности, которые будут работать поколениями – Зеленский
24 мая 2022 , 23:20Читати новину українською
После подлого вторжения россиян Украина работает над обеспечением гарантий своего суверенитета на международном уровне. Наши дипломаты делают все, чтобы в будущем нападения на нашу страну были просто невозможны.
Гарантии сохранности обязаны стать одной из основных побед в войне с русскими загарниками. Сильнейшие государства мира приветствуют неприкосновенность суверенитета Украины.
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