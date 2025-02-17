Будут знать о враге все: группа "Гюрза" ГУР МО получила партию дронов от "Украинской команды"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию FPV-дронов разведчикам из группы "Гюрза" на Запорожское направление.

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды", информирует 24 Канал.

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Передали очередную партию дронов группе "Гюрза" подразделения "Кракен" ГУР МО. Эти ребята всегда там, где наиболее горячо. Они участвовали в освобождении Киевщины и Харьковщины, защищали Бахмут и Часов Яр,

– говорится в сообщении.

Сегодня бойцы группы "Гюрза" бьют врага на Запорожском направлении, отмечают в "Украинской команде".

"Украинская команда" передала партию FPV-дронов разведчикам: смотрите видео

"Уверен, что благодаря нашим дронам разведчики "Гюрзы" будут знать о враге все. И смогут уничтожать оккупантов еще эффективнее", – сказал во время передачи дронов руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала крупные партии дронов подразделения ССО "Рейнджер" на Курское направление и 72 бригаде имени Черных Запорожцев.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" отправила на передовую более 80 тысяч индивидуальных согревающих наборов. Это – почти 20 бригад.

