Группа компаний Метинвест инвестировала 3,5 миллиарда долларов в реализацию экопрограмм

Украинская международная горно-металлургическая группа Метинвест особое внимание уделяет совершенствованию технологических процессов и реализует программы по улучшению экологии.

Об этом заявил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков во время пресс-конференции по случаю 15-летия компании. По его словам, во внедрение чистых технологий уже инвестировано почти 3,5 миллиарда долларов.

С точки зрения будущего, цель у нас – не снижать темпы, которые мы получили. В ближайшие 5 лет мы планируем еще полмиллиарда долларов вложить именно в экологические проекты. В основном – привести в порядок объекты, которые на сегодня не соответствуют европейским требованиям,

– рассказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков

Горно-металлургический комплекс должен переходить на новые технологии производства. Будущее, убежден гендиректор Метинвеста, за электро- и водородной металлургией. Поэтому сегодня рассматривается возможность создания совершенно нового электроплавильного производства стали на одной из производственных площадок.

"Ключевые идеи, которые есть у металлургов всего мира, – это смещение от традиционной металлургии с доменными печами, коллекторами в сторону прямого восстановления железа и в сторону электрометаллургии. Сегодня мы прорабатываем проект по строительству комплекса обновления железа вместе с электрометаллургией для производства с очень низким выбросом СО2. Или, в перспективе, вообще с нулевым выбросом при производстве стали", – добавил генеральный директор Метинвеста.

Как сообщил Рыженков, чтобы модернизировать производство, компания готова инвестировать больше миллиарда долларов в строительство нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Это позволит насытить качественным прокатом внутренний рынок.

На сегодняшний день нет качественного проката с полимерным покрытием в Украине, и из-за этого нет нормального развития в машиностроении, нет нормального развития бытовой техники. Внедрив подобный проект на комбинате им. Ильича, мы дадим тот продукт, который сможет привлечь другие компании, другие инвестиции, которые позволят его использовать для своего производства, для личного продукта в нашей стране,

– рассказал Юрий Рыженков.

Как заверил гендиректор, Метинвест готов и дальше наращивать инвестиции в реализацию масштабных проектов для перехода на экологически чистое производство металлургической продукции.