Группа Макфола-Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 10 мая. Он затронул важный вопрос о санкциях.

Этот инструмент очень важен в борьбе с Россией. Над ними работает группа международных экспертов, сообщает 24 канал.

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Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила дорожную карту энергетических санкций. Это подробный документ, описывающий, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну,

– объяснил Зеленский.

По его словам, карта разработана таким образом, чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов.

Президент заверил, что это рационально составленный документ и уже сегодня начали работать над его реализацией.

Против России санкции вводится Европейским Союзом, США, Великобританией и другими влиятельными государствами мира. Они включают ряд ограничений и бьют по ближайшему окружению Путина и его муртадов. Также пострадали русские банки, компании, торговля. Стране-агрессору даже прогнозируют дефолт.

Санкции против России

С момента вторжения в нашу страну мир начал атаковать Россию за это санкциями. Сейчас уже нарабатывается 6 пакет санкций, который должен включать нефтяное эмбарго для страны-оккупанта. В то же время в СМИ появлялась информация, что Евросоюз смягчил шестой пакет санкций против России. Теперь он якобы не будет включать блокировку европейских танкеров, перевозящих российскую нефть в третьи страны.

Все страны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Соединенные Штаты Америки ввели уникальный пакет согласованных санкций против России, существенно препятствующий в войне против Украины. В дальнейшем страны "Большой семерки" планируют прекращение импорта российской нефти и уменьшения зависимости от российской энергетики.

Соединенные Штаты Америки ввели уникальный пакет согласованных санкций против России, существенно препятствующий в войне против Украины. В дальнейшем страны "Большой семерки" планируют прекращение импорта российской нефти и уменьшения зависимости от российской энергетики. Также не медлит с санкциями Великобритания. Она продолжает санкционное давление на Россию и еще Беларусь. Департамент казначейства страны уже объявил о новом пакете ограничений, направленных на торговлю.

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