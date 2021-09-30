Группа "Метинвест" в 2020 году вошла в десятку производителей железорудного сырья в мире

Группа "Метинвест" является одним из крупнейших производителей железорудного сырья в мире, а по итогам 2020 года вошла в ТОП-10 производителей.

В материале сказано, что совокупный вклад "Метинвеста" к ВВП Украины в 2020 году составил 5.0%. Непосредственно предприятия компании создали 103 млрд грн ВВП (2,46%).

"Основной характер деятельности подчеркивает тот факт, что предприятия "Метинвеста" являются крупными заказчиками продукции машиностроения, услуг транспорта, потребления электроэнергии. Это позволяет обеспечить еще 107 млрд гривен ВВП в других отраслях. Группа фокусируется не на объемах, а на качестве, производя продукцию с большим содержанием железа", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по итогам 2020 года "Метинвест" входит еще в ТОП-45 производителей стали в мире.

В "Метинвесте" рассказали, что конфликт на Донбассе нанес удар бизнесу группы в 2014-2017 годах, так как Донецкая область была и является местом расположения основных производственных активов.

"После потери контроля над предприятиями в ОРДЛО, мы ежегодно наращиваем объемы производства стали. В 2020 году объемы производства стали выросли самыми большими темпами с 2011 года – на 9,2%", – добавили в компании.

"Метинвест" в августе этого года приобрел целостный имущественный комплекс Днепровского металлургического комбината. Это позволит повысить объем производства стали до около 13 млн тонн в год.