У матеріалі сказано, що сукупний внесок "Метінвесту" до ВВП України у 2020 році склав 5.0%. Безпосередньо підприємства компанії створили 103 млрд грн ВВП (2,46%).

"Основний характер діяльності підкреслює той факт, що підприємства "Метінвесту" є великими замовниками продукції машинобудування, послуг транспорту, споживання електроенергії. Це дозволяє забезпечити ще 107 млрд гривень ВВП в інших галузях. Група фокусується не на обсягах, а на якості, виробляючи продукцію з більшим вмістом заліза", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за підсумками 2020 року "Метінвест" входить ще до ТОП-45 виробників сталі у світі.

В "Метінвесті" розповіли, що конфлікт на Донбасі завдав удару бізнесу групи у 2014-2017 роках, адже Донецька область була і є місцем розташування основних виробничих активів.

"Після втрати контролю над підприємствами в ОРДЛО, ми щорічно нарощуємо обсяги виробництва сталі. У 2020 році обсяги виробництва сталі зросли найбільшими темпами з 2011 року – на 9,2%", – додали в компанії.

"Метінвест" у серпні цього року придбав цілісний майновий комплекс Дніпровського металургійного комбінату. Це дозволить підвищити обсяг виробництва сталі до близько 13 млн тонн на рік.