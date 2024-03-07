Метинвест внедрит в Украине опыт США по работе с ветеранами

На прошлой неделе руководители всех производственных активов и управляющей компании Группы Метинвест приняли участие в обучающем туре в США по изучению ведущих мировых практик по работе с ветеранами войны.

Целью тура является дальнейшее использование приобретенного опыта в развитии экосистемы компании по работе с бывшими военными. Во время тура состоялось много встреч как с представителями частного бизнеса, так и государственного и негосударственного секторов Соединенных Штатов.

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Выбор США как страны для проведения тура обусловлен многолетней практикой внедрения ветеранских политик на всех уровнях. Программа разработана совместно с America's Warrior Partnership.

С начала полномасштабного вторжения в ряды Сил обороны Украины мобилизовано более 9000 сотрудников Группы Метинвест. Более 500 ветеранов уже вернулись с войны и приступили к работе. Также Группа привлекает новых сотрудников – ветеранов ВСУ, ранее не работавших в компании.

Поэтому построение ветеранской экосистемы в компании, внедрение лучших мировых практик работы с бывшими военными, адаптация ветеранов к мирной жизни является главной задачей каждого руководителя Метинвест.

В рамках недельного тура топ-менеджеры компании провели ряд встреч с представителями крупных американских компаний, ветеранских объединений, общественного сектора, которые ранее в основном были военными. Познакомились с инициативой "Герои создают Америку", узнали о государственно-частном партнерстве для преодоления дефицита квалифицированных кадров и программе для семей ветеранов, изучали практики JP Morgan по инклюзивности при трудоустройстве ветеранов.

Особым событием для участников тура стало посещение современного комьюнити-центра для ветеранов и изучение опыта работы с бывшими военными в компаниях Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton, Northrop Grumman. В завершение обучения руководители Метинвеста встретились с Томасом Боуманом, CEO TGB Strategies Inc., бывшим заместителем секретаря Министерства по делам ветеранов США, и изучили подходы к психологическому и ментальному восстановлению ветеранов от общественных организаций Avalon Action Alliance и Cohen Veterans Network.

Проведенные встречи показали, что экосистема работы Метинвеста с бывшими военными в основных аспектах уже подобна американским практикам, которые основываются на принципах ответственности, приоритетности, системности и справедливости. А к программам привлекаются партнеры на всех уровнях – от государственного и муниципального секторов до бизнеса и общественных организаций. Среди крупнейших направлений работы – физическая и психологическая реабилитация, ментальное здоровье и профессиональное обучение.

Основными особенностями американской системы является создание сообществ для ветеранов и интеграция к мирной жизни не только самих бывших военных, но и их семей. А также фокус на переобучении: более 60% американских военных осваивают новую профессию после окончания службы.

"Это был очень напряженный учебный тур, но крайне полезный для каждого руководителя Метинвеста. Привлечение ведущих ораторов из государственного и общественного секторов США, работающих с ветеранами, позволило под другим углом взглянуть на долговременные потребности и задачи бизнеса с точки зрения интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и коллективов. Глубже понять их потребности и формы самоорганизации. С этим опытом мы сможем не только запустить следующий этап, который охватит обучение еще одного звена руководителей, но и усовершенствовать наши ветеранские программы с большим акцентом на переобучение и адаптацию к мирной жизни именно семей ветеранов. Более того, мы должны создать внутри компании экосистему, направленную на объединение, а не разграничение коллектива. Систему, в которой рядом будут работать герои, возвращающиеся с фронта, и герои производства, которые все время продолжали работать несмотря на ракетные обстрелы и угрозу жизни ради сохранения предприятий, экономики Украины и поддержки ВСУ", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук.

Напоследок топ-менеджеры Метинвеста провели итоговую сессию, на которой спланировали дальнейшее развитие ветеранской экосистемы компании.

Напомним, ранее Группа Метинвест вошла в перечень лучших работодателей Украины и была отмечена в номинации "Работа для Героев" по версии oboz.ua. Издание отметило, что уже сейчас крупный бизнес должен думать не только о том, как помочь мобилизованным сотрудникам, но и о том, как создать для них условия комфортного возвращения к привычному месту работы или переобучения в пределах компании. Переквалификация, создание ветеранских сообществ, подготовка коллективов к возвращению демобилизованных сотрудников, а также забота о ветеранах и условия их возвращения к работе стали основными критериями для признания Метинвеста победителем в номинации "Работа для Героев".