Схема поработала 4 месяца, в каждом из которых незаконно "зарабатывали" по 6 миллионов гривен.

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На работу наняли 25 местных безработных

Винничанин арендовал офис в центре города, где и организовал подпольный колл-центр. На работу он "нанял" 25 безработных местных жителей.

Схема действовала очень просто: "операторы" представлялись работниками Службы безопасности банковских учреждений и требовали у граждан персональные данные. Кто на это не соглашался – побудили переводить средства на так называемые "резервные счета". Впоследствии эти деньги обналичивали.

Что обнаружили правоохранители в офисе злоумышленников:

почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,

черновые записи с данными банковских платежных карт

документы с доказательствами противоправной деятельности.

Мошенникам грозит от 5 до 12 лет за решеткой

Правоохранители начали уголовное производство за мошенничество в особо крупных размерах совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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В колл-центре нашли немало компьютерной техники / Фото СБУ

​Мошенники проработали 4 месяца / Фото СБУ

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