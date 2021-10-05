Схема попрацювала 4 місяці, кожного з яких незаконно "заробляли" по 6 мільйонів гривень.
Актуально Схема на 10 мільйонів: у Дніпрі затримали шахрая міжнародного рівня
На роботу найняли 25 місцевих безробітних
Вінничанин орендував офіс у центрі міста, де й організував підпільний кол-центр. На роботу він "найняв" 25 безробітних місцевих жителів.
Схема діяла дуже просто: "оператори" представлялись працівниками служби безпеки банківських установ і вимагали у громадян персональні дані. Хто на це не погоджувався – спонукали переводити кошти на так звані "резервні рахунки". Згодом ці гроші переводили у готівку.
Що виявили правоохоронці в офісі зловмисників:
- майже 100 одиниць комп'ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,
- чорнові записи із даними банківських платіжних карток
- документи із доказами протиправної діяльності.
Шахраям загрожує від 5 до 12 років за ґратами
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за шахрайство в особливо великих розмірах вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
В кол-центрі знайшли чимало комп'ютерної техніки / Фото СБУ
Шахраї пропрацювали 4 місяці / Фото СБУ
Останні випадки гучного шахрайства в Україні:
- На Черкащині жінка віддала 200 тисяч гривень незнайомцю з інтернету, який обіцяв переїзд в США.
- У Львові викрили мережу колцентрів. Зловмисники пограбували тисячі іноземних вкладників криптовалютних бірж.
- А в Києві виготовляли підроблені документи, які начебто підтверджували польське коріння клієнтів. За це брали по 2 тисячі євро.