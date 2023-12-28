Группа Нафтогаз полностью завершила интеграцию облгазов

Ужесточение энергетической стабильности страны – задача, которую поставил Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения. В течение 2023 года Нафтогаз полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

Об этом рассказал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев. Как и планировали, мы успешно завершили интеграцию обл- и горгазов в Группу Нафтогаз.

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Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно выросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависят стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Спасибо всем, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом,

– отметил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

По его словам, операционный контроль над региональными предприятиями дал возможность государству не только обеспечить бесперебойное газоснабжение, но и положить конец разнообразным схемам, по которым государственный бюджет недополучал миллиарды гривен.



Глава Правления Группы Нафтогаз также отметил, что по предварительным расчетам, в следующем году отчисления в государственный бюджет операторами ГРМ составят более 5 миллиардов гривен.



"Это не только сохранение 50 тысяч рабочих мест и миллиардов отчислений, которые будут наполнять государственную казну. Это и возможность качественного контроля обеспечения газоснабжением, и новый удобный сервис для почти 10 миллионов абонентов в виде одной понятной платежки", – подытожил Алексей Чернышев.