Группа OKKO заплатила 15,6 миллиарда гривен налогов и сборов за 2023 год

По результатам деятельности в 2023 году компании группы OKKO уплатили 15,591 миллиарда гривен налогов. Из них 3,873 миллиарда гривен – это налоги с операционной деятельности и 11,717 миллиарда гривен – это налоги при импорте товаров.

Заметим, что в состав налогов с операционной деятельности входит налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

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Объемы уплаты налогов компанией выросли более чем в 2 раза

По сравнению с показателями 2022 года или довоенными показателями объемы уплаты налогов ОККО выросли более чем в 2 раза.

Если разделить налоги, уплаченные компанией по операционной деятельности, на 404 заправки сети, то получится, что каждый АЗК ОККО в 2023 году заплатил в бюджет в среднем 9 миллионов 839,06 тысяч гривен, или 819,92 тысяч гривен в месяц. Это на 18 процентов больше, чем было зафиксировано в 2022 году.

С каждого литра реализуемого горючего в 2023 году компания платила по 2,58 гривны налогов с операционной деятельности, тогда как в 2022-м – 2,27 гривны.

Показатель уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, военного сбора и налога на доходы физических лиц составил 9321 гривны в месяц на каждого работника ОККО.

Сколько компании группы ОККО уплатили налоги в 2023 году / Фото ОККО

При этом в четвертом квартале 2023 года зафиксирован самый высокий квартальный показатель налоговых вычетов. За этот период группа компаний ОККО заплатила 5,275 миллиарда гривен налогов и сборов (из них от операционной деятельности – 1,053 миллиарда гривен, при импорте – 4,222 миллиарда гривен). Это на 66 процентов больше, чем уплачено за первый квартал, на 74 процентов больше, чем во второй, и на 28 процентов больше – чем за третий. Уплата налогов на 1 АЗК составила в четвертом квартале 2 671,82 тысячи гривен, или 890,61 тысячи гривен в месяц. Показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого горючего равнялся в четвертом квартале 2,78 гривны.

Сегодня ОККО входит в число крупнейших налогоплательщиков в Украине. Добросовестная уплата налогов – это обязанность каждого украинского бизнеса во время войны для укрепления оборонной способности государства. Поэтому, когда кто-то пытается уклониться от этой обязанности, в том числе и в нашей топливной отрасли, это недопустимо ни в разрезе честной конкуренции, ни в разрезе гражданской позиции,

– комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк.

Он добавляет, что ответственный и патриотический бизнес сейчас наоборот не должен ограничиваться не только уплатой налогов, но и направлять дополнительные ресурсы в поддержку ВСУ и восстановление Украины. В частности, ОККО с начала полномасштабного вторжения уже передала на эти нужды более 1,3 миллиарда гривен и будет делать это в дальнейшем. В феврале стартует новая масштабная инициатива ОККО и Фонда "Вернись живым", которая усилит ВСУ.