Как узнать свою группу отключений света во Львове: инструкция

В Украине сохраняется тяжелая ситуация в энергосистеме. Для справедливого распределения отключений по всей стране каждая очередь делится еще на две подочереди.

Относительно Львова, то сейчас в регионе действуют 12 подочередей. Чтобы узнать, под какую группу отключений вы подпадаете, можно воспользоваться несколькими способами, передает 24 Канал.

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Графики отключения во Львове: как узнать группу

В Львовоблэнерго отмечают, что самый простой способ определить свою группу отключений – с помощью чат-ботов компании.

чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей) доступен здесь .

(для бытовых потребителей) доступен . чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей) доступен здесь .

(для бытовых потребителей) доступен . чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей) доступен здесь .

(для юридических потребителей) доступен . чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей) доступен здесь.

Также эта информация доступна на сайте "Львовоблэнерго" по ссылке.

Важно! Иногда время включения при плановых отключениях может задерживаться. Ведь на многих энергообъектах отключения и включения работники выполняют вручную. Официально на обесточивание и запитку потребителей выделяется 30 минут.

Напомним, с 12 декабря 2024 года во Львове и области изменилось количество подчиненных в графике почасовых отключений. Теперь в регионе действует 12 подочередей отключений. Раньше их было 6. Причиной стали изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков отключения, внесены Минэнерго.

В компании отметили, что осуществлена персональная рассылка информации об изменении подчиненности в чат-ботах.