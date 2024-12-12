Что такое подочереди в группах отключений и как будут выключать свет теперь

Минэнерго внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков отключения. Отныне по Украине каждая очередь делится еще на две подочереди.

Изменения по количеству подочередей ввели для справедливого и равномерного распределения электроэнергии между потребителями. Что изменится для потребителей и какие правила внедрило Министерство энергетики Украины, передает 24 Канал.

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Что известно об изменениях в графиках отключения

Так, отныне графики отключений по всей Украине распределяются на 6 равных очередей – а те, в свою очередь, дополнительно состоят из 2 равных подочередей. То есть графики отключений разделены на 12 подочередей.

Составленные графики распределяются на 6 равных по нагрузке блоков и составляются на каждый день недели так, чтобы предотвратить колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую,

– указали в Минэнерго.

Отмечается, что каждая из подочередей должна получать не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.

В Укрэнерго отмечают, что сейчас, если обесточивания одной очереди много, то диспетчер может отключить 0,5 очереди. Или же, если же недостаточно 2 очередей – отключить дополнительно еще 0,5.

Сами графики отключения будут унифицированы, с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа получит четкое время, когда им будут ограничивать подачу электроэнергии. Это будет происходить, учитывая, в том числе, критерии день/ночь, будни/выходной.

Что изменилось в формировании графиков отключения / Укрэнерго

Кроме этого, министерство отмечает, что теперь облэнерго не может отключать свет более чем на 6 часов подряд во время применения ГПО. Отклонение не может составлять более 1 часа.

Важно! Изменение распределения на равномерные очереди и подочереди позволит отключать при применении ГПО меньшее количество потребителей.