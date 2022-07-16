В Италии задержали груз с деталями для дронов: возникло подозрение, что они – для россии

В итальянском порту Джоя-Тауро заблокировали груз с деталями к американским беспилотникам. У местных правоохранителей и таможенников возникло подозрение, что они были предназначены для России.

Груз с деталями отправился из Канады и официально направлялся в Катар. Однако итальянские правоохранители решили это проверить.

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Беспилотники двойного назначения

Финансовая полиция и таможенная служба Италии в четверг (14 июля – 24 канал) заблокировала в порту Джоя-Тауро контейнерный груз с деталями для американских беспилотников, отправлявшихся из Канады – они подозревают, что они предназначались для России,

– говорится в сообщении.

Комплектующие для беспилотников были двойного назначения. Груз был задержан по решению прокурора муниципалитета Пальми, в который входит Джоя-Тауро. В ближайшие дни планируется открыть контейнеры и осуществить проверку груза.

Расследование является конфиденциальным

По данным ANSA, расследование является строго конфиденциальным. Теперь внимание следователей будет приковано к документации, сопровождающей контейнеры. Правоохранители постараются установить настоящее место назначения деталей для дронов.

Затем представители правоохранительных органов будут проверять, соответствуют ли комплектующие сопроводительной документации и, не могут ли они быть переоборудованы для военного использования.

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