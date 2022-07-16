Вантаж із деталями вирушив із Канади й офіційно прямував у Катар. Однак італійські правоохоронці вирішили перевірити це.

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Безпілотники подвійного призначення

Фінансова поліція та митна служба Італії в четвер (14 липня – 24 канал) заблокувала в порту Джоя-Тауро контейнерний вантаж з деталями для американських безпілотників, який вирушав із Канади – вони підозрюють, що вони призначались для росії,

– мовиться в повідомленні.

Комплектуючі для безпілотників були подвійного призначення. Вантаж було затримано за рішенням прокурора муніципалітету Пальмі, до якого входить Джоя-Тауро. Протягом найближчих днів планується відкрити контейнери та здійснити перевірку вантажу.

Розслідування є конфіденційним

За даними ANSA, розслідування є суворо конфіденційним. Тепер увага слідчих буде прикута до документації, що супроводжує контейнери. Правоохоронці намагатимуться встановити справжнє місце призначення деталей для дронів.

Потім представники правоохоронних органів будуть перевіряти, чи комплектуючі відповідають супровідній документації і, чи вони не можуть бути переобладнані для військового використання.

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