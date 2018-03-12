"Груз 200": на Донбассе ликвидировали юного врага Украины (фото)

На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований с позывным "Мелкий", который воевал на стороне террористов так называемой "ДНР".

Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter со ссылкой на сайт "Миротворец".

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Сообщается, что 20-летний террорист Алексей Пшеничный погиб от пули снайпера 12 марта в Зайцево.

Так, боевик с позывным "Мелкий" был родом из Горловки.

Отметим, парень активно публиковал в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте снимки из зоны боевых действий, а также заходил туда в день гибели.



На Донбассе ликвидировали террориста с позывным "Мелкий"



20-летнего боевика ликвидировали на Донбассе



Алексей Пшеничный (внизу справа) и другие террористы

Напомним, в начале марта на Донбассе ликвидировали боевика с позывным "Метель", который воевал на стороне террористов так называемой "ЛНР".