"Вантаж 200": на Донбасі ліквідували юного ворога України (фото)
На Донбасі ліквідували члена одного з незаконних збройних бандформувань з позивним "Мелкий", який воював на боці терористів так званої "ДНР".
Про це написав блогер Necro Mancer в Twitter з посиланням на сайт "Миротворець".
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Повідомляється, що 20-річний терорист Олексій Пшеничний загинув від кулі снайпера 12 березня в Зайцевому.
Так, бойовик з позивним "Мелкий" був родом з Горлівки.
Відзначимо, хлопець активно публікував у забороненій в Україні соцмережі Вконтакте знімки із зони бойових дій, а також заходив туди в день загибелі.
На Донбасі ліквідували терориста з позивним "Мелкий"
20-річного бойовика ліквідували на Донбасі
Олексій Пшеничний (внизу справа) та інші терористи
Нагадаємо, на початку березня на Донбасі ліквідували бойовика з позивним "Мєтєль", який воював на боці терористів так званої "ЛНР".