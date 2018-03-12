"Вантаж 200": на Донбасі ліквідували юного ворога України (фото)

На Донбасі ліквідували члена одного з незаконних збройних бандформувань з позивним "Мелкий", який воював на боці терористів так званої "ДНР".

Про це написав блогер Necro Mancer в Twitter з посиланням на сайт "Миротворець".

Читайте також: ЗСУ захопили в полон росіянина: з’явились деталі бою

Повідомляється, що 20-річний терорист Олексій Пшеничний загинув від кулі снайпера 12 березня в Зайцевому.

Так, бойовик з позивним "Мелкий" був родом з Горлівки.

Відзначимо, хлопець активно публікував у забороненій в Україні соцмережі Вконтакте знімки із зони бойових дій, а також заходив туди в день загибелі.



На Донбасі ліквідували терориста з позивним "Мелкий"



20-річного бойовика ліквідували на Донбасі



Олексій Пшеничний (внизу справа) та інші терористи

Нагадаємо, на початку березня на Донбасі ліквідували бойовика з позивним "Мєтєль", який воював на боці терористів так званої "ЛНР".