"Груз 200": в сети опубликовали длинные списки погибших боевиков на Донбассе

Координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук опубликовал имена 103 погибших российских наемников.

Лишь 2 марта этого года в Россию отправилась очередная партия погибших боевиков на Донбассе, которую зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

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Координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook опубликовал списки погибших на Донбассе россиян, начиная с 2014 года.

Группа ИС начинает публикацию данных о потерях военнослужащих ВС РФ на Донбассе. 2014. "Груз 200". Будьте вы прокляты. Ни чести, ни совести, ни могил "

– говорится в заметке к спискам.

Он добавил, что это лишь первые списки, поэтому будет продолжать выкладывать эту информацию в соцсети и в дальнейшем.