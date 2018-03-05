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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Вантаж 200": у мережі опублікували довжелезні списки загиблих бойовиків на Донбасі

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Координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук опублікував імена 103 загиблих російських найманців.

Лише 2 березня цього року до Росії відправилась чергова партія загиблих бойовиків на Донбасі, яку зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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Координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на сторінці у Facebook опублікував списки загиблих на Донбасі росіян, починаючи з 2014 року.

Група ІС починає публікацію даних про втрати військовослужбовців ЗС РФ на Донбасі. 2014. "Вантаж 200". Будьте ви прокляті. Ні честі, ні совісті, ні могил"
– йдеться в дописі до списків.

Він додав, що це лише перші списки, тож продовжуватиме викладати цю інформацію у соцмережі і надалі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Фотоновини Жертви Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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