"Вантаж 200": у мережі опублікували довжелезні списки загиблих бойовиків на Донбасі

Координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук опублікував імена 103 загиблих російських найманців.

Лише 2 березня цього року до Росії відправилась чергова партія загиблих бойовиків на Донбасі, яку зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Читайте також: Ще одна країна заявила про готовність відправити миротворців на Донбас

Координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на сторінці у Facebook опублікував списки загиблих на Донбасі росіян, починаючи з 2014 року.

Група ІС починає публікацію даних про втрати військовослужбовців ЗС РФ на Донбасі. 2014. "Вантаж 200". Будьте ви прокляті. Ні честі, ні совісті, ні могил"

– йдеться в дописі до списків.

Він додав, що це лише перші списки, тож продовжуватиме викладати цю інформацію у соцмережі і надалі.