В Грузии вечером 16 июня сейсмологи зафиксировали землетрясения. Жители страны чувствовали толчки по меньшей мере 4 раза.

Также подземные толчки почувствовали и жители временно оккупированной Южной Осетии. По данным местного МЧС, люди пережидали землетрясение на улице.

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В Грузии 4 раза фиксировали подземные толчки

Журналисты "Эхо Кавказа", ссылаясь на данные Национального центра сейсмического мониторинга, отметили, что эпицентр подземных толчков располагался вблизи сел Ири и Баджихеви, к юго-востоку от города Они в составе региона Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия.

Первые толчки были зафиксированы в 17:16 по тбилисскому времени, затем в 19:42, 19; 49 и 20:08.

Магнитуда первого землетрясения составила 3,8, второго 4,7, третьего 4.4, четвертого 3.3.

Толчки также почувствовали и в оккупированной Южной Осетии

Журналисты "Эхо Кавказа" также отметили, что в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южной Осетии, которую оккупировала в Грузии Россия, сообщили, что жители региона также почувствовали подземные толчки 16 июня вечером. В ведомстве отметили, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 был в Грузии, в одной из самых сейсмически активных точек.

В результате подземные толчки почувствовали и в городе Квайси Дзауского района. По информации Квайсинского подразделения МЧС, пострадавших и разрушений на месте не зафиксировано. Однако жители города выжидают на улице прекращения толчков.

Так называемый южноосетинский "премьер-министр" Константин Джуссоев и "глава МЧС" Ибрагим Гассеев по поручению "президента страны" выехали вечером в Квайсу, чтобы посмотреть, что произошло с городом и его жителями.

Стоит отметить, что ранее ощутимые подземные толчки на территории Южной Осетии произошли неделю назад.

Недавно сильное землетрясение было в Неаполе

В вулканическом регионе Флегрейских полей вблизи Неаполя 20 мая произошло сильное землетрясение. Его магнитуда достигла значения 4,4, что стало самым большим значением в регионе за последние 40 лет.

Местные жители сообщали о трещинах в стенах и падении карнизов в домах в результате землетрясения. Это землетрясение является частью длительного "сейсмического шторма".

Итальянцы зафиксировали около 150 землетрясений за 5 часов. Местные жители также требуют от властей проверки домов после сильных землетрясений. Во власти сказали, что это происходит медленно из-за нехватки ресурсов.

В 2008 году при поддержке и вооруженного вмешательства России регион Южная Осетия был полностью выведен из-под контроля Грузии. С тех пор регион де-факто не контролирует Грузия, хотя он является частью ее суверенного государства.