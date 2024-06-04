В апреле землетрясение произошло и в Украине, а именно на Прикарпатье. До того регион трясло в марте.

Смотрите также Почему землетрясения происходят далеко от границ тектонических плит?

Что известно о последствиях последнего землетрясения в Италии

В стране закрыли школы, заводы и фабрики после ночных толчков. Власти эвакуировали 39 семей вблизи Неаполя. Люди паниковали, но обошлось без жертв.

По данным Национального института геофизики и вулканологии (INGV), подземный толчок магнитудой 4,4 был зарегистрирован вечером на глубине 2,5 километра.

Толчки фиксировали и в течение ночи, и на следующий день. Был настоящий сейсмический рой, то есть череда землетрясений одно за другим. Люди выбежали из домов на улицу.

80 человек были вынуждены ночевать в спортивном зале, где создали импровизированное убежище. Но некоторые из них боялись вернуться домой, поэтому для них организовали многочисленные пункты приема с палатками, туалетами и временными кроватями.

Итальянцы возмущены

Город Поццуоли расположен на Кампи Флегрей (Флегрейских полях). Это наиболее активная кальдера Европы – котловина, оставшаяся после извержения.

40 тысяч лет назад там было самое мощное извержение в Средиземноморье. А в 1980-х Поццуоли стал городом-призраком: людей эвакуировали из-за сейсмической активности.

Поэтому землетрясение для жителей не является чем-то новым. Например, в сентябре 2023 года магнитуда достигла 4,2. Но люди возмущены тем, что власти не принимают превентивных мер.

Они требуют, чтобы жилые постройки и не только их проверили. Следует оценить, как те или иные дома могут выдержать еще больший толчок, если такой будет.

Власти уверяют: такие работы продолжаются. Но медленно – из-за нехватки ресурсов. Мэр рассказал, что на время проверок закрыли школы, 18 фабрик, муниципальное кладбище и рыбный рынок. А из женской тюрьмы 140 заключенных перевели в другие учреждения.

Мэр Неаполя заявил, что ситуация под контролем и риска извержения нет. Но такая ситуация может сохраняться месяцами. Поэтому "важно жить с этим явлением, пытаясь поддерживать нормальную жизнь".

Ситуация серьезная

В апреле на Флегрийских полях также были землетрясения. Но в мае произошли самые сильные землетрясения в высокосейсмической зоне за последние 40 лет.

Специалисты говорят о сейсмическом шторме. У людей падали карнизы и трескались стены.