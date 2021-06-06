Машина, в которой находились россияне, следовала по автомобильной дороге, соединяющей Тбилиси с городом Телави.
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Детали аварии в Грузии
По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением. Из-за этого машина свалилась с обрыва.
В результате ДТП пострадали все 3 российских туриста, которые были в машине. С множественными травмами их госпитализировали в Телавскую больницу.
Один из пострадавших – в тяжелом состоянии
В больнице сообщили, что в результате аварии один пациент получил очень тяжелые травмы. Мужчина находится в критическом состоянии. Медики предполагают, что его придется перевозить в профильную клинику Тбилиси.
На месте происшествия были работали полицейские и спасательные бригады. Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту аварии.
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