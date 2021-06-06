Автівка, в якій перебували росіяни, прямувала автомобільною дорогою, яка з'єднує Тбілісі з містом Телаві.

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Деталі аварії у Грузії

За попередньою інформацією, водій машини не впорався з керуванням. Через це автівка звалилася з обриву та впала в яр.

У результаті ДТП постраждали усі 3 російські туристи, які були у машині. З множинними травмами їх госпіталізували в Телавську лікарню.

Один із потерпілих – у важкому стані

У лікарні повідомили, що внаслідок аварії один пацієнт отримав дуже важкі травми. Чоловік перебуває у критичному стані. Медики припускають, що його доведеться перевозити в профільну клініку Тбілісі.

На місці події були працювали поліцейські та рятувальні бригади. Поліція Грузії порушила кримінальну справу за фактом аварії.

Зверніть увагу! На трасі Конья — Аксарай, що у Туреччині, 10 квітня в ДТП потрапили одразу 2 автобуси з російськими туристами. Внаслідок аварії загинула 1 людина, понад 40 пасажирів – отримали поранення.

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