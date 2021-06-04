Деталі ДТП з президентським кортежем

У ДТП потрапив один з автомобілів, який супроводжував Жапарова. Інцидент трапився в Іссик-Кульській області.

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В автомобіль, закріплений за супровідними особами, на ділянці автодороги біля села Ананьєва врізалася легкова автівка, яка виїхала на зустрічну смугу,

– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, винуватець аварії був п'яний. Він не впорався з керуванням.

Що відомо про постраждалих

У результаті ДТП постраждали троє людей. Крім того, загинув співробітник 9-ї служби державного комітету національної безпеки.

Сам Жапаров був в іншому авто. Він не постраждав.

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