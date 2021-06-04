Детали ДТП с президентским кортежем

В ДТП попал один из автомобилей, сопровождавший Жапарова. Инцидент произошел в Иссык-Кульской области.

Читайте также Ситуация крайне напряженная: Кыргызстан заявил о скоплении войск на границе с Таджикистаном

В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьева врезалась легковая машина, которая выехала на встречную полосу,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Он не справился с управлением.

Что известно о пострадавших

В результате ДТП пострадали три человека. Кроме того, погиб сотрудник 9-й службы государственного комитета национальной безопасности.

Сам Жапаров был в другом автомобиле. Он не пострадал.

К теме Авария вертолета в Кыргызстане: неподалеку – территория обострения с Таджикистаном