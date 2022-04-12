В Грузии готовы ехать в Киев, но хотят извинений за "оскорбления" из-за российской контрабанды

В Тбилиси уже не так категоричны относительно поездок в Украину, как раньше. Там объяснили, при каких условиях возможен визит парламентской делегации в Киев.

На эту тему высказался Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта". Он рассказал, насколько реальной является поездка спикера Папуашвили в Украину.

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Какова позиция официального Тбилиси

Мдинарадзе подчеркнул, что глава парламента Грузии готов возглавить делегацию, которая отправится с официальным визитом в Украину. По его словам, это возможно, если в Тбилиси "объективно убедятся и получат реальный ответ на оскорбления" (говорится об обвинениях в помощи России – 24 канал) или же "получат хотя бы одно слово, взятое обратно из этих оскорблений".

Исполнительный секретарь политсилы заверил, что в парламентском большинстве есть люди, которые готовы отправиться в Киев "хоть сегодня, завтра, или когда это будет необходимо". А вот относительно визита главы парламента, по словам Мдинарадзе, "это имеет дополнительную политическую нагрузку".

О каких "оскорблениях" говорят в Грузии

Ранее спикер украинского парламента Стефанчук предложил своему грузинскому коллеге посетить Бучу и Ирпень. Впрочем, Шалва Папуашвили тогда отказался и назвал приглашение "неуместным". Все это произошло на фоне обвинений в сторону Грузии, которые прозвучали в заявлении Главного управления разведки.

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Папуашвили объяснил свою позицию в фейсбуке. Он подчеркнул, что Грузия, к сожалению, знакома со зверствами, к которым прибегают российские военные, и потребует, чтобы они были наказаны.

Впрочем, отмечал политик, о визите в Киев не может идти речь, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую, как он считает, Грузия предоставляет Украине.

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