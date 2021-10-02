В Грузии на избирательном участке ножом ранили активиста одной из партий
2 октября 2021 , 23:50Читати новину українською
Источник:"Эхо Кавказа"
На избирательном участке в Грузии ножом ранили активиста Лейбористской партии. Пострадавшего госпитализировали.
В Грузии ранили активиста
Инцидент произошел 2 октября на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района. Активиста Эйваза Мамедова ранили холодным оружием.
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Пресс-служба Лейбористской партии подтвердила нападение. В нападении они обвиняют активиста "Грузинской мечты".
Пострадавшего Мамедова госпитализировали в одну из клиник Марнеули. Его родственники сообщили, что ранение оказалось серьезным.
Правоохранители работают на месте событий. Сейчас причину инцидента не сообщили.
Выборы в Грузии: главное
- В Грузии 2 октября провели местные выборы. Экзитполы отличаются, поэтому победу празднуют как сторонники правящей "Грузинской мечты", так и оппозиционеры.
- В то же время премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили уже поздравил общественность с тем, что "Грузинская мечта" победила 8 раз.
- Согласно экзитполами компаний "Имеди" и "Мтавари", лидируют "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение", однако с разными показателями.