В Грузии на избирательном участке ножом ранили активиста одной из партий

На избирательном участке в Грузии ножом ранили активиста Лейбористской партии. Пострадавшего госпитализировали.

В Грузии ранили активиста

Инцидент произошел 2 октября на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района. Активиста Эйваза Мамедова ранили холодным оружием.

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Пресс-служба Лейбористской партии подтвердила нападение. В нападении они обвиняют активиста "Грузинской мечты".

Пострадавшего Мамедова госпитализировали в одну из клиник Марнеули. Его родственники сообщили, что ранение оказалось серьезным.

Правоохранители работают на месте событий. Сейчас причину инцидента не сообщили.

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