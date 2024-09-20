ЕС может лишить Грузию безвиза из-за отступления от демократии, Politico

Европейский Союз готов разорвать соглашения о безвизе, которые предоставляют гражданам Грузии право свободно путешествовать по континенту. Это будет ответом на антидемократическую политику и антизападную риторику грузинских властей.

Об этом пишут журналисты издания Politico. До этого страна приняла несколько антидемократических законов, которые фактически скопированы с идентичных российских.

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Когда ЕС может приостановить безвиз для грузин

Представитель Европейской комиссии рассказал журналистам, что "все варианты рассматриваются", если правящая партия "Грузинская мечта" продолжит свою авторитарную траекторию, включая возможную "временную приостановку схемы либерализации визового режима".

В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации,

– подчеркнул он.

В то же время представитель Еврокомиссии отметил, что оценку проведут в случае развития событий, представляющих угрозу для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего демократического упадка в Грузии.

Подтверждение того, что Брюссель рассматривает такие меры, поступило после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе настаивал, что любые изменения в визовом соглашении с ЕС будут "дешевым шантажом".

Согласно условиям соглашения, заключенного в 2017 году, грузины могут посещать страны ЕС в пределах Шенгенской зоны до шести месяцев в год без визы.

К слову, недавно грузинский парламент в третьем чтении принял законопроект о семейных ценностях и защите несовершеннолетних и поправки к еще 18 законам. Фактически эти инициативы ограничивают права ЛГБТКИА+ сообщества, а также запрещают однополые браки, смену пола и так называемую "ЛГБТ-пропаганду".