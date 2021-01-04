В грузинском селе возле Ахалцихе накануне Нового года родился необычный щенок. Его шерсть имеет светло-зеленую окрас.

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Из всех 8 новорожденных щенков только одно оказалось зеленым. Об этом сообщает Rustavi2.

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Из-за такого необычного окраса щенка, хозяева решили назвать его Гринчем (герой новогоднего фильма, который был зеленого цвета – 24 канал).

Издание подчеркнуло, что щенки такого окраса рождаются очень редко, в основном в США, Великобритании или Индии. Поэтому местный зоопарк уже предложил хозяевам Гринча поселить животное у себя. Впрочем, владельцы щенка отказались от такого предложения.

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