Назвали Гринчем: в Грузии родился зеленый щенок – видео
В грузинском селе возле Ахалцихе накануне Нового года родился необычный щенок. Его шерсть имеет светло-зеленую окрас.
Детали истории
Из всех 8 новорожденных щенков только одно оказалось зеленым. Об этом сообщает Rustavi2.
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Из-за такого необычного окраса щенка, хозяева решили назвать его Гринчем (герой новогоднего фильма, который был зеленого цвета – 24 канал).
Издание подчеркнуло, что щенки такого окраса рождаются очень редко, в основном в США, Великобритании или Индии. Поэтому местный зоопарк уже предложил хозяевам Гринча поселить животное у себя. Впрочем, владельцы щенка отказались от такого предложения.
В Грузии на Новый год родился необычный щенок: видео
Почему щенки рождаются зелеными
Такой окрас шерсти является результатом контакта щенка с зеленым пигментом биливердина в утробе матери. Биливердин – это промежуточный продукт распада гемоглобина. Он абсолютно безвреден для организма.
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