У грузинському селі поблизу Ахалціхе напередодні Нового року народилося незвичне цуценя. Його шерсть має світло-зелене забарвлення.

Деталі історії

З усіх 8 новонароджених цуценят лише одне виявилося зеленим. Про це повідомляє Rustavi2.

Цікаво У протоку Босфор повернулися дельфіни: захоплююче відео

Через таке незвичне забарвлення песика, господарі вирішили назвати його Ґрінчем (герой новорічного фільму, який був зеленого кольору – 24 канал).

Видання підкреслило, що цуценята такого забарвлення народжуються дуже рідко, переважно у США, Великій Британії чи Індії. Тому місцевий зоопарк вже запропонував господарям Ґрінча поселити тварину у себе. Втім, власники цуценяти відмовилися від такої пропозиції.

У Грузії на Новий рік народилося незвичне цуценя: відео