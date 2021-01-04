Назвали Ґрінчем: у Грузії народилося зелене цуценя – відео
У грузинському селі поблизу Ахалціхе напередодні Нового року народилося незвичне цуценя. Його шерсть має світло-зелене забарвлення.
Деталі історії
З усіх 8 новонароджених цуценят лише одне виявилося зеленим. Про це повідомляє Rustavi2.
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Через таке незвичне забарвлення песика, господарі вирішили назвати його Ґрінчем (герой новорічного фільму, який був зеленого кольору – 24 канал).
Видання підкреслило, що цуценята такого забарвлення народжуються дуже рідко, переважно у США, Великій Британії чи Індії. Тому місцевий зоопарк вже запропонував господарям Ґрінча поселити тварину у себе. Втім, власники цуценяти відмовилися від такої пропозиції.
У Грузії на Новий рік народилося незвичне цуценя: відео
Чому цуценята народжуються зеленимиТаке забарвлення шерсті є результатом контакту цуценяти із зеленим пігментом білівердину в утробі матері. Білівердин – це проміжний продукт розпаду гемоглобіну. Він абсолютно нешкідливий для організму.
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