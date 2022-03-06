В Грузии солгали, что не договаривались о выходе на российский рынок молочной продукции
Источник:"Европейская правда"
Правительство Грузии на фоне нападения РФ в Украине соврало украинскому посольству, что не договаривалось о выходе на российский рынок своей молочной продукции.
По данным журналистов, Грузия распространила противоположные сообщения о переговорах с РФ для украинского МИД и для грузинских потребителей.
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Россия 5 марта объявила об одностороннем намерении снять санкционные ограничения с 15 грузинских поставщиков молочной продукции, открыв для них рынок в РФ.
Грузинские дипломаты заверили украинских, что эта информация является "российским фейком", после чего украинские дипломаты доверились грузинским партнерам и вышли с опровержением.
Посольство безотлагательно обратилось в МИД Грузии. Там опровергли приведенную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности и является очередным подтверждением фейк-практики российских СМИ, говорится в официальном заявлении посольства Украины в Тбилиси.
Украинское посольство также распространило заверения правительства Грузии о том, что оно не только не вело переговоры с РФ, но и не заинтересовано в выходе на российский рынок.
В то же время, ответственная за переговоры с РФ структура распространила противоположную информацию для грузинских медиа.
Грузинское Национальное пищевое агентство, глава которого Зураб Чекурашвили принимал участие в переговорах с "Россельхознадзором", сделало заявление об успехе в переговорах с РФ – именно тех, которых грузинский МИД отрицал.
С 2020 года ведутся переговоры с Российской Федерацией, на основании которых было принято решение о разрешении продукции животноводческого происхождения в РФ,
– говорится в официальном заявлении агентства.
Добавим, что все большее число мировых компаний отказывается работать на российском или белорусском рынках и помогают Украине. В настоящее время список насчитывает около 100 компаний, среди которых финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты. Список – смотрите здесь.