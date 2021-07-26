В Грузии стартовали международные военные учения с участием Украины: фото

В Грузии торжественно открыли международные учения Agile Spirit-2021. Участие в юбилейном, 10-м мероприятии принимают военные из 15 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Среди них – и Украина.

Торжества по случаю старта учений состоялись недалеко от города Сенаки. Здесь расположена территория 2-й пехотной бригады Вооруженных сил Грузии.

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Какие страны принимают участие в учениях:

Грузия,

США,

Великобритания,

Украина ,

, Польша,

Румыния,

Турция,

Латвия,

Эстония,

Германия,

Азербайджан,

Испания,

Канада,

Италия,

Литва.

Цель – улучшить взаимодействие с военными стран и партнеров НАТО

В украинском Минобороны отметили, что цель тренировок – улучшить взаимодействие между членами и партнерами Альянса. Речь идет о планировании и выполнении операций в режиме реального времени, при этом участие принимают многонациональные подразделения.

Участие в учениях примут 2500 военных

В целом будут улучшать свои боевые навыки 2500 военных. От Украины принимают участие военнослужащие десантно-штурмовой роты отдельного батальона морской пехоты, а также офицеры управления отдельной бригады морской пехоты и командование морской пехоты с разных направлений.

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Agile Spirit-2021 состоятся в пяти локациях: 2-я пехотная бригада в Сенаки, полигон Сорта/Эки, стрелковый полигон Орфоло, стрелковый полигон Вазиани и военный аэродром Вазиани.

Смотрите фото с торжеств в Грузии / Фото Минобороны:

В Черном море завершились "Си Бриз"

Отметим, что в Черном море с 28 июня по 10 июля продолжались масштабные военные учения "Си Бриз". В тренировках приняли участие около 30 судов, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 5 тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.