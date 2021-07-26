Урочистості з нагоди старту навчань відбулись неподалік міста Сенакі. Тут розташована територія 2-ї піхотної бригади Збройних сил Грузії.

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Які країни беруть участь в навчаннях:

Грузія,

США,

Велика Британія,

Україна,

Польща,

Румунія,

Туреччина,

Латвія,

Естонія,

Німеччина,

Азербайджан,

Іспанія,

Канада,

Італія,

Литва.

Мета – покращити взаємодію з військовими країн та партнерів НАТО

В українському Міноборони зауважили, що мета тренувань – вдосконалити взаємодію між членами та партнерами Альянсу. Мовиться про планування та виконання операцій у режимі реального часу, при цьому участь беруть багатонаціональні підрозділи.

Участь у навчаннях візьмуть 2500 військових

Загалом покращуватимуть свої бойові навички 2500 військових. Від України участь беруть військовослужбовці десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти, а також офіцери управління окремої бригади морської піхоти й командування морської піхоти з різних напрямів.

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Цікаво! Agile Spirit-2021 відбудуться в п'яти локаціях: 2-га піхотна бригада в Сенакі, полігон Сорта/Екі, стрілецький полігон Орфоло, стрілецький полігон Вазіані та військовий аеродром Вазіані.

Дивіться фото з урочистостей у Грузії / Фото Міноборони:

У Чорному морі завершились "Сі Бриз"

Зазначимо, що у Чорному морі з 28 червня по 10 липня тривали масштабні військові навчання "Сі Бриз". У тренуваннях взяли участь близько 30 суден, понад 30 літаків і гелікоптерів, до 5 тисяч особового складу і 50 одиниць озброєння та військової техніки.