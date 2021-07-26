Урочистості з нагоди старту навчань відбулись неподалік міста Сенакі. Тут розташована територія 2-ї піхотної бригади Збройних сил Грузії.
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Які країни беруть участь в навчаннях:
- Грузія,
- США,
- Велика Британія,
- Україна,
- Польща,
- Румунія,
- Туреччина,
- Латвія,
- Естонія,
- Німеччина,
- Азербайджан,
- Іспанія,
- Канада,
- Італія,
- Литва.
Мета – покращити взаємодію з військовими країн та партнерів НАТО
В українському Міноборони зауважили, що мета тренувань – вдосконалити взаємодію між членами та партнерами Альянсу. Мовиться про планування та виконання операцій у режимі реального часу, при цьому участь беруть багатонаціональні підрозділи.
Участь у навчаннях візьмуть 2500 військових
Загалом покращуватимуть свої бойові навички 2500 військових. Від України участь беруть військовослужбовці десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти, а також офіцери управління окремої бригади морської піхоти й командування морської піхоти з різних напрямів.
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Дивіться фото з урочистостей у Грузії / Фото Міноборони:
У Чорному морі завершились "Сі Бриз"
Зазначимо, що у Чорному морі з 28 червня по 10 липня тривали масштабні військові навчання "Сі Бриз". У тренуваннях взяли участь близько 30 суден, понад 30 літаків і гелікоптерів, до 5 тисяч особового складу і 50 одиниць озброєння та військової техніки.