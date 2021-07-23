Уряду дали два місяці, аби проаналізувати виконання річних нацпрограм під егідою Комісії Україна – НАТО. У Кабміні мають запропонувати, як покращити їхню реалізацію.
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Уряд займеться питання переходу на стандарти НАТО
Ймовірно, що в органах влади з'являться певні структурні підрозділи, які займатимуться питаннями приєднання України до Альянсу.
Ще одне завдання для уряду – опрацювати питання системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО та переходу на нову систему оборонних закупівель.
З НАТО мають погодити участь військових України у місіях
Також військове відомство має погодити з Альянсом питання співпраці за цілою низкою напрямків. Зокрема, мовиться про участь українських військових у місіях НАТО. У СБУ, згідно з рішенням РНБО, мають продовжити реформи та зайнятись оновленням закону про держтаємницю. Решта доручень – під грифом "таємно".
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Частину про НАТО Рада нацбезпеки обговорювала у таємному режимі
Зазначимо, що РНБО 4 червня розглядала питання поглиблення співпраці з НАТО у таємному режимі, отож, про що саме мовилось, секретар Ради Олексій Данілов не озвучував.