Уряду дали два місяці, аби проаналізувати виконання річних нацпрограм під егідою Комісії Україна – НАТО. У Кабміні мають запропонувати, як покращити їхню реалізацію.

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Уряд займеться питання переходу на стандарти НАТО

Ймовірно, що в органах влади з'являться певні структурні підрозділи, які займатимуться питаннями приєднання України до Альянсу.

Ще одне завдання для уряду – опрацювати питання системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО та переходу на нову систему оборонних закупівель.

Важливо! Міноборони має вжити заходів, аби невідкладно призначили військового представника Місії України при НАТО.

З НАТО мають погодити участь військових України у місіях

Також військове відомство має погодити з Альянсом питання співпраці за цілою низкою напрямків. Зокрема, мовиться про участь українських військових у місіях НАТО. У СБУ, згідно з рішенням РНБО, мають продовжити реформи та зайнятись оновленням закону про держтаємницю. Решта доручень – під грифом "таємно".

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Частину про НАТО Рада нацбезпеки обговорювала у таємному режимі

Зазначимо, що РНБО 4 червня розглядала питання поглиблення співпраці з НАТО у таємному режимі, отож, про що саме мовилось, секретар Ради Олексій Данілов не озвучував.