В Грузии заявили, что их судебная система "превзошла" европейскую

В грузинском правительстве утверждают, что их судебная система "значительно опережает" судебные системы некоторых стран-членов Евросоюза. Однако в стране будут продолжать реформы.

Второй транш европейской макрофинансовой помощи зависел от реформирования судебной системы. В этом плане Грузия впереди. Об этом заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили.

Кстати ЕС раскритиковал Грузию после ее отказа от кредита

Грузия остается приверженной реформам

Такое заявление чиновник сделал на фоне критики ЕС за отказ Грузии от кредита. Чтобы получить заем, Грузии необходимо было осуществить судебную реформу. Однако, по словам Гарибашвили, судебная система Грузии "намного опережает" систему некоторых стран ЕС. Чиновник отметил, что опирается на исследования, сделанные в ЕС, но не уточнил, какие именно.

Политик заверил, несмотря на выход правительства из соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве Шарля Мишеля, власть остается приверженной реформам.

Что этому предшествовало