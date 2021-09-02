В Грузии заявили, что их судебная система "превзошла" европейскую
Источник:IPN
В грузинском правительстве утверждают, что их судебная система "значительно опережает" судебные системы некоторых стран-членов Евросоюза. Однако в стране будут продолжать реформы.
Второй транш европейской макрофинансовой помощи зависел от реформирования судебной системы. В этом плане Грузия впереди. Об этом заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили.
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Грузия остается приверженной реформам
Такое заявление чиновник сделал на фоне критики ЕС за отказ Грузии от кредита. Чтобы получить заем, Грузии необходимо было осуществить судебную реформу. Однако, по словам Гарибашвили, судебная система Грузии "намного опережает" систему некоторых стран ЕС. Чиновник отметил, что опирается на исследования, сделанные в ЕС, но не уточнил, какие именно.
Политик заверил, несмотря на выход правительства из соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве Шарля Мишеля, власть остается приверженной реформам.
Что этому предшествовало
- Гарибашвили объявил, что Грузия отказывается от помощи ЕС в размере 75 миллионов евро. Заявили, что уже не испытывают потребности в этих деньгах. В правительстве утверждали, что хотят сокращать внешний долг.
- Реакция ЕС была довольно резкой. Сказали, что и так не дали бы средств Грузии, потому что та не выполнила условия для получения кредитных денег, то есть не смогла повысить независимость судебной системы