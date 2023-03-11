Это обсудил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Также они говорили о протестах в Грузии.
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Грузия не должна стать площадкой для обхода санкций против России
Салливан и Зурабишвили обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля, а также других экономических ограничений, введенных США и коалицией с более чем 30 союзниками и партнерами.
Также Салливан подчеркнул на том, чтобы Грузия не стала площадкой для обхода санкций против России.
Кроме этого, администрация Байдена похвалила отзыв властями Грузии законопроекта об иноагентах. Президент Зурабишвили обещала наложить на него вето.
Протесты в Грузии: что известно
- 7 марта в Грузии начались массовые мирные протесты из-за поддержки парламентом законопроекта об иноагентах.
- 9 марта на акции протеста в центре Тбилиси демонстранты начали выдвигать политические требования и вместе с отставкой правительства потребовали проведения досрочных выборов.
- Парламент Грузии 10 марта отклонил законопроект "О прозрачности иностранного влияния" из-за которого в стране начались протесты.
- Против законопроекта выступили 35 депутатов, один поддержал. Отмечалось, что голосование состоялось, несмотря на то, что парламент должен был не работать в течение недели из-за повреждений в результате протестов.