Это обсудил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Также они говорили о протестах в Грузии.

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Грузия не должна стать площадкой для обхода санкций против России

Салливан и Зурабишвили обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля, а также других экономических ограничений, введенных США и коалицией с более чем 30 союзниками и партнерами.

Также Салливан подчеркнул на том, чтобы Грузия не стала площадкой для обхода санкций против России.

Кроме этого, администрация Байдена похвалила отзыв властями Грузии законопроекта об иноагентах. Президент Зурабишвили обещала наложить на него вето.

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