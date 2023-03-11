Це обговорив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван з главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Також вони говорили про протести у Грузії.
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Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти Росії
Салліван та Зурабішвілі обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю, а також інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів.
Також Салліван наголосив на тому, щоб Грузія не стала майданчиком для обходу санкцій проти Росії.
Окрім цього, адміністрація Байдена похвалила відкликання владою Грузії законопроєкту про іноагентів. Президентка Зурабішвілі обіцяла накласти на нього вето.
Протести у Грузії: що відомо
- 7 березня у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів.
- 9 березня на акції протесту у центрі Тбілісі демонстранти почали висувати політичні вимоги й разом з відставкою уряду вимагали проведення дострокових виборів.
- Парламент Грузії 10 березня відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" через який в країні почалися протести.
- Проти законопроєкту виступили 35 депутатів, один підтримав. Зазначалося, що голосування відбулось попри те, що парламент мав не працювати протягом тижня через пошкодження внаслідок протестів.