Грузию накрыл ливень: Батуми залило, поднялся уровень воды в реках – фото, видео
27 июля 2021 , 16:17Читати новину українською
Источник:"Новости – Грузия"
Из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реках на западе Грузии. Это спровоцировало оползни и разрушение дорог.
Вода затопила дворы и улицы сел Хамискури, Хета и Первомайское, что в Хобском муниципалитете. Туда привлекли спецтехнику, чтобы восстановить движение по центральной трассе района.
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Ужасные последствия непогоды
- Ливни размыли дорогу у Кутаиси. Над ее восстановлением уже работают.
- На 7 километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери произошел сдвиг. Этот участок дороги полностью перекрыт.
- В Сванетии река Цхенисцкали из-за проливных дождей вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Саксари. Повредило мост, соединяющий деревню Лентехи с тремя общинами. Местные власти сообщают, что до конца дня откроется временная дорога.
- Также поднялся уровень воды в реке Ингури.
- Паводки размыли основание железобетонного моста на трассе Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.
Представители Департамента автомобильных дорог Грузии изучают ситуацию на местах и разрабатывают план восстановления движения.
В сети публикуют видео с места непогоды. Машины "плывут" в воде, люди бредут по улицам в дождевиках.Обратите внимание! Непогода в последнее время "разгулялась" не только в Грузии. Например, север Италии в обед 26 июля накрыл сильный шторм. Всего лишь за полчаса град размером с куриное яйцо успел наделать много вреда.
Сильные ливни в Грузии, смотрите видео: