Грузию накрыл ливень: Батуми залило, поднялся уровень воды в реках – фото, видео

Из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реках на западе Грузии. Это спровоцировало оползни и разрушение дорог.

Вода затопила дворы и улицы сел Хамискури, Хета и Первомайское, что в Хобском муниципалитете. Туда привлекли спецтехнику, чтобы восстановить движение по центральной трассе района.

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Ужасные последствия непогоды

Ливни размыли дорогу у Кутаиси. Над ее восстановлением уже работают.

На 7 километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери произошел сдвиг. Этот участок дороги полностью перекрыт.

В Сванетии река Цхенисцкали из-за проливных дождей вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Саксари. Повредило мост, соединяющий деревню Лентехи с тремя общинами. Местные власти сообщают, что до конца дня откроется временная дорога.

Также поднялся уровень воды в реке Ингури.

Паводки размыли основание железобетонного моста на трассе Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.