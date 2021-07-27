Вода затопила двори та вулиці сіл Хаміскурі, Хета і Первомайське, що у Хобському муніципалітеті. Туди залучили спецтехніку, щоб відновити рух по центральній трасі району.

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