Вода затопила двори та вулиці сіл Хаміскурі, Хета і Первомайське, що у Хобському муніципалітеті. Туди залучили спецтехніку, щоб відновити рух по центральній трасі району.
До речі Негода лютує у світі: від повеней у Великій Британії до руйнівних пожеж в Італії – відео
Жахливі наслідки негоди
- Зливи розмили дорогу біля Кутаїсі. Над її відновленням вже працюють.
- На 7 кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері стався зсув. Ця ділянка дороги повністю перекрита.
- У Сванетії річка Цхенісцкалі через проливні дощі вийшла з берегів і забрала близько 50 метрів центральної дороги біля села Сакдарі. Пошкодило міст, що з'єднує село Лентехі з трьома громадами. Місцева влада повідомляє, що до кінця дня відкриється тимчасова дорога.
- Також піднявся рівень води в річці Інгурі.
- Паводки розмили підставу залізобетонного моста на трасі Зугдіді-Джварі-Местіа-Ласділі.
Представники Департаменту автомобільних доріг Грузії вивчають ситуацію на місцях і розробляють план відновлення руху.
У мережі публікують відео з місця негоди. Машини "пливуть" у воді, люди бредуть вулицями у дощовиках.
Сильні зливи у Грузії, дивіться відео: