Грузинская оппозиция не признала официальные результаты выборов и объявила "мирную революцию"

По результатам муниципальных выборов, состоявшихся в Грузии 30 октября, победили кандидаты партии "Грузинская мечта". Оппозиция во главе с экспрезидентом Михеилем Саакашвили не признает результаты выборов.

ЦИК уже обработала 100% бюллетеней. Итак, согласно официальным результатам выборов, кандидаты от господствующей партии победили в 19 городах Грузии из 20.

Важно Партия Саакашвили на выборах в Грузии проигрывает с небольшим отрывом

Результаты выборов в Грузии

Кандидаты от "Грузинской мечты" победили во всех 5 самоуправляющихся городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. В столице Грузии победил действующий мэр Каха Каладзе, набравший 55,5%. Его конкурент Никанор Мелия набрал 44,5% голосов.

Победу в других городах одержали:

Рустави – Нино Лацебидзе,

Батуми – Арчил Чиковани,

Кутаиси – Иосеб Хахалеишвили,

Поти – Бека Вачарадзе.

Оппозиция не признает результаты

Никанор Мелия заявил, что "Национальное движение" не признает итоги второго тура выборов и представит "конкретный план борьбы с действующим режимом, который будет бескомпромиссным". А еще один лидер оппозиции Георгий Барамидзе заявил, что оппозиция начинает "мирную революцию".

Уже с понедельника начнется жесткий протест и гражданское неповиновение властям. В каждом городе мы установим палатки перед госучреждениями. Каждый день будут акции протеста. Все это продолжится до тех пор, пока антинародные власти не уйдут с политической сцены,

– заявил Барамидзе.

Мелия уже объявил мобилизацию поклонников в 19:00, 31 октября, на проспекте Руставели. В то же время представитель "Грузинской мечты" Алуда Гудушаури заявил, что власти дадут "адекватный ответ".

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии господствующей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

Ранее заключенный политик в день второго тура выборов обратился из тюрьмы к своим сторонникам. Экс-президент Грузии призвал их прийти на местные выборы и проголосовать. От этого, по словам Саакашвили, и зависит его жизнь.