Этот момент попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал "Эхо Кавказа".

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Какой была реакция грузинской делегации

Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе не поддержала аплодисментами слова президента США Джо Байдена о помощи Украине во время его выступления в ООН.

Как грузинская делегация и премьер проигнорировали слова Байдена: смотрите видео

Мы не можем позволить себе усталость. Мы не можем отводить глаза. И мы не ослабим поддержку Украины, пока Украина не получит устойчивый и справедливый мир на основе принципов Устава ООН,

– заявил Байден во фрагменте.

Стоит заметить, что большинство присутствующих в зале отреагировали аплодисментами на слова американского президента, впрочем, грузинская делегация продолжила неподвижно сидеть.

Напомним, что Байден на Генассамблее ООН призвал поддерживать Украину до получения длительного и справедливого мира. Он отметил, что война Путина потерпела провал в своей основной цели – разрушить Украину, благодаря усилиям союзников и партнеров по НАТО.