Цей момент потрапив на відео. Його опублікував телеграм-канал "Ехо Кавказа".

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Якою була реакція грузинської делегації

Делегація Грузії на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе не підтримала оплесками слова президента США Джо Байдена про допомогу Україні під час його виступу в ООН.

Як грузинська делегація та прем'єр проігнорували слова Байдена: дивіться відео

Ми не можемо дозволити собі втому. Ми не можемо відводити очі. І ми не послабимо підтримку України, доки Україна не здобуде сталий і справедливий мир на основі принципів Статуту ООН,

– заявив Байден у фрагменті.

Варто зауважити, що більшість присутніх у залі відреагували оплесками на слова американського президента, втім, грузинська делегація продовжила нерухомо сидіти.

Нагадаємо, що Байден на Генасамблеї ООН закликав підтримувати Україну до здобуття тривалого та справедливого миру. Він зазначив, що війна Путіна зазнала провалу у своїй основній меті – зруйнувати Україну, завдяки зусиллям союзників і партнерів по НАТО.