Верх цинизма: в Грузии правящая партия развесила билборды с разрушенными городами Украины

Пророссийская партия "Грузинская мечта" опубликовала предвыборный ролик и билборды с разрушенными украинскими городами. Пророссийские политики дополнили это циничной надписью: "Скажи нет войне! Выбирай мир".

Циничные кадры опубликовали на фейсбук-странице партии "Грузинская мечта". Фотографии с билбордами также распространяются по сети, передает 24 Канал.

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В Грузии появились циничные билборды

Пророссийская партия Грузии "Грузинская мечта", которая сейчас является провластной, опубликовала циничный предвыборный ролик. В коротком видео пророссийские политики показали разбомбленные украинские города. Среди фотографий на баннерах – разрушенный Мариуполь, а также уничтоженные здания и церкви.



Билборды с разрушенными украинскими городами в Грузии / Фото из сети

Жутким кадрам разрушений, которые нанесла Россия в кровопролитной войне, правящая партия Грузии противопоставляет новые автобусы, мосты, фонтаны и новостройки в Батуми. Верхом цинизма в этом ролике и на баннерах является надпись: "Скажи нет войне! Выбирай мир".

Циничный ролик "грузинской мечты": смотрите видео

На кадрах и билбордах также есть предвыборные номера грузинских оппозиционных партий и объединений. Таким образом пророссийская "Грузинская мечта" намекает, что так может быть, если к власти придет оппозиция.

Стоит заметить, что президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баннеры. Лидер страны назвала их "позорными и жалкими".

Насколько жалкими надо быть, чтобы бессовестно предлагать вашему народу плакат, изготовленный в кузнице КГБ,

– написала Зурабишвили в сети.

В то же время в партии "Грузинская мечта" вполне спокойно признают, что билборды и видео – это часть предвыборной кампании, цель которой якобы напомнить населению, "куда ведет страну оппозиция". Провластные пророссийские политики утверждают, что Грузию ждет война, если оппозиция придет к власти.