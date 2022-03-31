Грузинская власть в заложниках Путина, – Барамидзе

Владимир Путин не сумел завоевать Грузию в 2008 году. Однако действующая грузинская власть напрямую связана с Путиным.

Об этом в эфире 24 канала заявил грузинский политик, член политсовета партии "Единое национальное движение" Гиорги Барамидзе. Когда речь идет о ситуации в Грузии – нужно разделять отношение общества и власти.

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Согласно социологическим опросам, более 86% грузин считают, что война в Украине – это война, в частности, грузин. Противоположной является позиция предательских властей Грузии, которые сейчас пытаются превратить Грузию в "черную дыру", чтобы Путин мог обойти санкции Запада.

Грузинские власти в заложниках Путина,

– подчеркнул Барамидзе.

В то же время, он убежден, что если бы Михеиль Саакашвили сейчас не сидел в тюрьме в заложниках действующей власти, он мог бы помочь Украине. Это прекрасно понимают в путинском режиме.

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