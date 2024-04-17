Более того – в прошлом году уже хотели принимать этот закон, но отложили из-за народного сопротивления и митингов, которые растянулись по главной улице Тбилиси. Тогда правящая партия страны "Грузинская мечта" отозвала проект и пообещала, что к нему не вернется. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил грузинский журналист, автор программы "Контент" Ираклий Тоблиашвили.

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"Несколько дней назад лидер фракции "Грузинской мечты" анонсировал, что этот законопроект внесут под другим названием. Но в целом положения не меняются", – объяснил он.

Российские нарративы

Как рассказал Тоблиашвили, 17 апреля выступал недавно назначенный премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе. Он является пророссийским политиком, который еще в 2020 году обещал "протолкнуть" соответствующий законопроект на голосование.

"Самое интересное, что он связал этот вопрос с Украиной. Мол, "приняв этот закон, Грузия не станет второй Украиной". То есть какую логику он имеет в виду, что "Революция Достоинства 2014 года спровоцировала Россию на оккупацию украинских территорий" – это чисто российские нарративы", – процитировал он слова политика.

Впрочем, несмотря на то, что грузинские политики собираются принять закон, общество уже несколько дней выходит на митинги. На вечер 17 апреля созвана еще одна акция протеста.

"Партия принимает этот закон несмотря на то, что мировые лидеры такие как Йенс Столтенберг, Шарль Мишель или Олаф Шольц говорят, что это российский закон и он помогает российской пропаганде, а для Грузии закрывает двери интеграции в международные сообщества. "Грузинская мечта" говорит, что она прозападная, а на самом деле пророссийская", – добавил Тоблиашвили.

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